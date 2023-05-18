Подмосковье 18 мая 2023, 14:59 Андрей Воробьев рассказал об одной из 9 программ в центре реабилитации «Ясенки»

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В центре реабилитации «Ясенки» существует девять восстановительных программ. Одна из них — это профилактика посттравматических расстройств, рассказал в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С этой проблемой сюда и попал Виктор. Чтобы помочь ему быстрее восстановиться, реаниматологи используют биоаккустическую коррекцию», — написал в соцсетях глава региона.

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Этот метод помогает восстановить нормальную работу мозга после нарушений. С помощью компьютера в мозг пациента поступают сигналы в виде приятной музыки. Организм пациента воспринимает их как раздражающие и стремится вернуть работу организма к балансу.

«Такой метод позволяет пациенту практически самостоятельно корректировать работу мозга и быстрее избавиться от посттравматических симптомов», — заявил Воробьев.

Реабилитационный центр «Ясенки» — знаковое место для восстановления раненых бойцов СВО из Подмосковья. В июле он получит новое оборудование на 36 миллионов рублей, и по просьбам пациентов в нем скоро откроют бассейн, сообщил губернатор Андрей Воробьев во время визита в медучреждение.

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