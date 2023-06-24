Подмосковье 24 июня 2023, 14:16 Губернатор Воробьев сообщил об антитеррористических мероприятиях в Московской области

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Антитеррористические мероприятия проводятся в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале утром 24 июня. Он не исключил возможность введения дополнительных проверок на дорогах на южном направлении.

Воробьев также призвал жителей области по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, за пределы региона.

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Меры безопасности усилили и в Москве. Информацию об этом опубликовал мэр столицы Сергей Собянин. Он обратил внимание. что в городе могут ограничить проведение массовых мероприятий.