Подмосковье 05 июля 2023, 16:05 Первый за 68 лет ремонт. Андрей Воробьев рассказал о новой жизни школы в Можайске Губернатор Воробьев: школу № 2 в Можайске откроют после ремонта в сентябре

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Старинную школу № 2 в Можайске полностью преобразят к началу осени. Здание 1965-го года впервые капитально ремонтируют, и ребята смогут сесть за парты в сентябре. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе обновляют по 60 устаревших школ.

«Здание и раньше было красивое, но ему уже 68 лет, поэтому заметно обветшало. Директор школы № 2 Елена Митрахович показала мне фотографии, как было до. Она сама здесь училась, работала преподавателем, заместителем директора и сейчас ее возглавляет. Представляю, как это волнительно, но время идет, и мы тоже должны меняться, привносить что-то современное», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Преображение завершилось на 99%: уже отремонтировали фасад, кровлю, отделку. Школу № 2 впервые масштабно обновили с 1965 года.

«Я рад всех видеть, стараюсь регулярно бывать на территориях, общаться с жителями, получать обратную связь, что очень важно. По президентской программе мы не только ежегодно строим по 30 школ в Подмосковье, но еще и ремонтируем порядка 60», — сказал губернатор на встрече с жителями.

На время ремонта учеников перевели в гимназию № 4, расположенную в 700 метрах от школы № 2. Директор Елена Митрахович поделилась, что новый корпус теперь не узнать.

«Сегодня я просто не узнаю нашу школу. Ей больше 50 лет, а выглядит как только что построенная. Это большое и красивое здание, внутри много света, все новенькое. В классах появилось современное оборудование», — отметила она.

Школа относится к большому образовательному комплексу, в который входят детский сад для 260 воспитанников и блок начальных классов.

За прошедшие три года ученики школы № 2 завоевали 20 призовых мест на областном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

У нас дети с удовольствием участвуют в олимпиадах, мы растем ежегодно по количеству медалей. Все это стало возможным благодаря учителям. Очень важно держать такой темп. Андрей Воробьев

Трехэтажное здание школы рассчитано на 420 учеников. Уже 1 сентября дети смогут вернуться в классы, которые будут выглядеть теперь иначе.

Школа №2 в Можайске до ремонта Школа №2 в Можайске до ремонта

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