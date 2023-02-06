Подмосковье 06 февраля 2023, 15:05 Андрей Воробьев рассказал о важности нового Telegram-бота для помощи с расчетом детских пособий Телеканал «360»

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Нужно всеми способами информировать семьи Московской области о том, как они могут узнать сумму положенного им пособия. На это указал губернатор Андрей Воробьев, выслушав на совещании доклад министра соцзащиты региона Людмилы Болатаевой. Она рассказала о появлении «умного» чат-бота в Telegram, который за несколько минут рассчитает пользователю размер пособия.

«Наша задача — всеми технологичными способами довести до жителей, что работают и МФЦ, и удобный умный Telegram-бот, чтобы своевременно информировать», — отметил губернатор.

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Он поручил главам округов принять новую форму предоставления услуги по поддержке семей с детьми. Андрей Воробьев пояснил, что разные семьи находятся в разных жизненных ситуациях, также у них разнится доход — от этого и зависит сумма выплат.

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Людмила Болатаева заметила, что рассчитать этот показатель без посторонней помощи сложно: раньше нужно было учитывать более 40 условий и критериев и выбирать из 19 жизненных ситуаций. Но в чат-боте достаточно ответить всего на семь простых вопросов, и сразу выпадет результат. Кроме того, прямо из бота можно перейти на сайт госуслуг, чтобы подать заявление на получение пособия.

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