Андрей Воробьев рассказал о субсидировании детского отдыха в РФ

Федеральное правительство предусмотрело систему субсидирования детского отдыха и туризма, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник, 18 апреля. Он назвал «чувствительной» тему летнего отдыха детей.

«Летний отдых — тема тоже чувствительная, важная. Мы понимаем, что и раньше большое количество детей отдыхали», — отметил Воробьев.

Он запросил у подчиненных подробный доклад на эту тему.

В ночь на 31 марта в Подмосковье запустили программу детского кешбека. Семьи смогут отправлять ребят на отдых в детский лагерь по льготной цене с 1 мая и до самого конца лета. Возврат за путевку в лагерь составит 50% оплаченной суммы (но не более 20 тысяч рублей). Деньги автоматически пришлют на банковскую карту «Мир» в течение пяти дней. Ограничений по возрасту детей и числу смен в лагерях, на которые распространяется кешбек, нет.

Помимо этого, в Московской области продолжает действовать возможность получить бесплатную путевку для детей льготных категорий.