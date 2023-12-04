04 декабря 2023, 17:58
Воробьев рассказал о строительстве бассейна в реабилитационном центре «Ясенки» в Подмосковье
Реабилитационный центр «Ясенки» играет большую роль в восстановлении раненых бойцов СВО из Подмосковья. Здесь пациенты получают как лечебную, так и психологическую помощь. В скором времени в центре откроют бассейн. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (участники СВО — прим. ред.). Наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — подчеркнул Воробьев.
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По его словам, запрос на строительство бассейна поступил от врачей. Напомним, ежегодно медики в реабилитационном центре «Ясенки» могут принимать до двух тысяч пациентов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
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