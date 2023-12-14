14 декабря 2023, 17:45
Андрей Воробьев рассказал о совместном с жителями решении по отмене сноса домов в поселке Красково
Жители поселка Красково в Люберцах задали вопрос к прямой линии президента Владимира Путина. Они высказались против сноса жилых домов, фасады которых признали аварийными. Проблему начали решать еще до начала пресс-конференции, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.
Встреча с жителями по этому вопросу состоялась 8 декабря. Им представили технические решения по фасаду, гидроизоляции и утеплению фундамента волнующего их дома, рассказал глава региона.
Реклама
«До конца года проведем общее собрание жильцов, чтобы выбрать способ капремонта фасада и примем решение, когда начнем стройку», — сказал Воробьев.
Ранее Андрей Воробьев ответил на вопрос к президенту о больнице в Балашихе. Государственный контракт на ее строительство заключили 6 декабря.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Люберцы
Андрей Воробьев
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
Реклама
Реклама