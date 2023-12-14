Подмосковье 14 декабря 2023, 17:45 Андрей Воробьев рассказал о совместном с жителями решении по отмене сноса домов в поселке Красково Unsplash

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Жители поселка Красково в Люберцах задали вопрос к прямой линии президента Владимира Путина. Они высказались против сноса жилых домов, фасады которых признали аварийными. Проблему начали решать еще до начала пресс-конференции, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Встреча с жителями по этому вопросу состоялась 8 декабря. Им представили технические решения по фасаду, гидроизоляции и утеплению фундамента волнующего их дома, рассказал глава региона.

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«До конца года проведем общее собрание жильцов, чтобы выбрать способ капремонта фасада и примем решение, когда начнем стройку», — сказал Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев ответил на вопрос к президенту о больнице в Балашихе. Государственный контракт на ее строительство заключили 6 декабря.

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