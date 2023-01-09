09 января 2023, 17:25
Губернатор Андрей Воробьев рассказал о решении проблем с отоплением в Химках и Чехове
В новогодние праздники жители Химок пожаловались на проблемы с отоплением, такая же ситуация возникла и в Чехове. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к настоящему моменту временные решения позволили вернуть тепло, однако в этих городских округах необходим комплексный подход.
«Много проблем с отоплением было в Химках. Сейчас все они устранены, отопление у людей есть, но это временное решение. Здесь нужен комплексный подход», — заявил Андрей Воробьев.
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Он подчеркнул, что в мае начнется капитальный ремонт сетей в Химках.
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Сейчас ситуация на контроле, чтобы аварий не было.
Андрей Воробьев
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин доложил о том, что ситуацию контролируют.
«Мы держим ситуацию на контроле. Самое главное для нас, чтобы в эти морозы не произошло более серьезных аварий», — рассказал Волошин.
Вместе с тем большое количество жалоб на отопление поступило из Чехова.
«В шести деревнях под Чеховом, где были отключения, установили передвижные электростанции, заменили кабели — пока проблема решена, но нужен комплексный подход. План действий обсудим завтра с генеральным директором „Россетей“», — объяснил Андрей Воробьев.
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Химки
Андрей Воробьев
Отопление
Чехов
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