Важное 09 января 2023, 17:25 Губернатор Андрей Воробьев рассказал о решении проблем с отоплением в Химках и Чехове

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В новогодние праздники жители Химок пожаловались на проблемы с отоплением, такая же ситуация возникла и в Чехове. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к настоящему моменту временные решения позволили вернуть тепло, однако в этих городских округах необходим комплексный подход.

«Много проблем с отоплением было в Химках. Сейчас все они устранены, отопление у людей есть, но это временное решение. Здесь нужен комплексный подход», — заявил Андрей Воробьев.

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Он подчеркнул, что в мае начнется капитальный ремонт сетей в Химках.

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Сейчас ситуация на контроле, чтобы аварий не было. Андрей Воробьев

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин доложил о том, что ситуацию контролируют.

«Мы держим ситуацию на контроле. Самое главное для нас, чтобы в эти морозы не произошло более серьезных аварий», — рассказал Волошин.

Вместе с тем большое количество жалоб на отопление поступило из Чехова.

«В шести деревнях под Чеховом, где были отключения, установили передвижные электростанции, заменили кабели — пока проблема решена, но нужен комплексный подход. План действий обсудим завтра с генеральным директором „Россетей“», — объяснил Андрей Воробьев.

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