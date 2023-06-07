Подмосковье 07 июня 2023, 15:41 Андрей Воробьев рассказал о работе школы приемных родителей Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о школе для приемных родителей Пресс-служба губернатора Московской области

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Уже несколько лет в Московской области действует программа помощи для детей-сирот, в рамках которой брошенному ребенку подбирают новую семью. Все будущие приемные родители проходят обучение в специальной школе. Об этом в ходе обращения к жителям рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что все 44 детских дома в Подмосковье закрыли благодаря неравнодушным людям, которые стали родителями или опекунами для сирот. Но проблема с брошенными детьми никуда не ушла.

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«У нас, к сожалению, каждый год таких детей порядка 1500», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что сироты живут в специальных центрах до момента, пока им не подберут новую семью.

Будущие приемные родители приезжают в эти центры для знакомства с детьми. Все взрослые прошли курс обучения в специальной школе. В общении с брошенными детьми требуется специальный подход, которому обучают специалисты. Курсы очень востребованы среди жителей.

Андрей Воробьев подчеркнул, что благодарен педагогам и приемным семьям, которые берут на себя воспитание усыновленных детей. Он подчеркнул, что это очень важное дело.