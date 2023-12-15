Подмосковье 15 декабря 2023, 18:11 Андрей Воробьев рассказал о применении искусственного интеллекта в Подмосковье Unsplash

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Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Это следует из исследования «Индекс интеллектуальной зрелости» регионов, которое провели по поручению президента России. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

«Искусственный интеллект развивается семимильными шагами, и наша основная задача — сделать так, чтобы технологии служили людям, приносили пользу. В Подмосковье мы успешно внедряем ИИ в самые разные сферы», — отметил Воробьев.

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Так, робот Светлана принимает по телефону около 25 тысяч звонков. Умный помощник оформляет вызов врача на дом, записывает пациентов на прием и помогает читать медицинские снимки.

Искусственный интеллект помогает и в экологии. Около двух тысяч камер следит за правильностью перевозки стройотходов и проверяют наличие специального талона.

Нейросети применяются и в других сферах — контролируют чистоту во дворах, проверяют автобусы перед выходом на рейс, следят за соблюдением правил безопасности в строительстве и выполняют другую работу.

Всего в Подмосковье запустили уже 27 ИИ-проектов, 11 из которых — в этом году.

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