Подмосковье 28 декабря 2023, 14:21 «Чтобы барьеров было меньше». Андрей Воробьев рассказал о поддержке инвесторов в Подмосковье Губернатор Воробьев рассказал о поддержке бизнеса в Подмосковье Фото: Константин Семенец

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Индустриальные парки, льготные кредиты и недвижимость за один рубль — Подмосковье предлагает инвесторам беспрецедентные меры поддержки. Это помогает двигать экономику региона вперед и создавать новые рабочие места, напомнил губернатор Андрей Воробьев в интервью для «России 24».

«В Подмосковье вы можете и недвижимость получить за рубль, и землю для бизнеса. Разные возможности. Мы сейчас стимулируем все меры поддержки. Наметили программу по строительству современных индустриальных парков, их будет около 10. Первый — это Одинцово, второй — Ленинский, третий — Домодедово. С нашим участием построят производственные мощности, подведут дороги и инфраструктуру. Считаем это очень важным проектом, который позволит нам дополнительно создавать порядка 100 тысяч рабочих мест каждый год. Такая задача перед нами стоит», — отметил Андрей Воробьев.

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Глава региона рассказал, что в 2023 году благодаря инвестициям создано 70 тысяч новых рабочих мест. Подмосковные индустриальные парки загружаются, несмотря на все сложности, санкции и ограничения.

«Чаще мы видим отечественных предпринимателей. Российский бизнес вкладывает, и это очень радует. Мы со своей стороны поддерживаем и делаем все, чтобы барьеров на пути бизнеса было как можно меньше», — подчеркнул губернатор.

В Московской области создан Центр содействия строительству, который помогает инвесторам реализовать проект, не отвлекаясь на бумажную волокиту. Менеджеры берут на себя все согласования и оформления, освобождая бизнес от головной боли и мытарств. Это делает регион еще более привлекательным для развития производств, строительства заводов и предприятий.

В 2023 году Подмосковье запустило новую программу поддержки бизнеса — «Недвижимость за 1 рубль».

«На инвестиционной карте сейчас 230 объектов — выбираешь, подаешь заявку и подписываешь договор аренды по одному рублю за один квадратный метр площади в год. Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, а здания — до 15 лет. Получить недвижимость можно всего за 10 дней», — напомнил Воробьев.

Сейчас по программе «Недвижимость за 1 рубль» предоставили уже 137 объектов. Инвесторы должны привести недвижимость в порядок, после чего ее можно использовать по целевому назначению.

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