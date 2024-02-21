Подмосковье 21 февраля 2024, 14:30 Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно открыть поликлинику в поселке Октябрьском Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил строительство новой поликлиники в поселке Октябрьском в Люберцах. Современное медицинское учреждение, которое будет обслуживать около 40 тысяч взрослых и детей, планируется открыть раньше срока. Здесь смогут оказывать квалифицированную помощь 500 пациентам в сутки.

«Поселок Октябрьский растет с каждым годом: рядом столица, всего 12 километров до МКАД. Сейчас здесь проживает больше 25 тысяч человек, и наша задача сделать так, чтобы все они были обеспечены необходимой социальной инфраструктурой. Сегодня приехали убедиться, что строительство новой поликлиники идет, как запланировали. По контракту сдача объекта — в конце следующего года, но строители обещают закончить раньше», — рассказал Андрей Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Площадь многопрофильной поликлиники составит 11 тысяч «квадратов». Здесь расположатся взрослое и детское отделения, а также женская консультация. У всех будет свой отдельный вход. В здании также предусмотрят блок функциональной диагностики, стоматологию и дневной стационар.

Сейчас строительная готовность здания составляет 5%. Рабочие делают гидроизоляцию, варят арматуру под фундамент, перевозят грунт и монтируют башенный кран. На площадке трудятся 50 человек.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Сейчас жителей поселка Октябрьского принимают в четырех разных медицинских зданиях, которые уже не подлежат ремонту. Когда поликлинику достроят, все медики переедут сюда.

«В новом здании будет весь набор: КТ, МРТ, рентген для взрослого и детского отделения, маммограф, флюорограф, дентальный аппарат. Нашим жителям станут доступны сложные и серьезные методы обследования, а также весь набор узких специалистов», — поделился главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Поликлиника будет обслуживать и жителей соседних населенных пунктов Раменского округа. Среди них деревни Островцы и Михнево, села Сельцо и Верхнее Мячково. Таким образом, в новом медицинском учреждении смогут проходить лечение порядка 40 тысяч человек.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Что касается кадрового обеспечения, в 2023 году Люберцы показали хорошие результаты по привлечению новых врачей — в округе плюс 23 медика. С начала января на работу пришли еще 12 специалистов, среди которых терапевты, педиатры, рентгенологи и стоматолог. Муниципалитет использует все меры соцподдержки медработников, которые действуют сегодня в Подмосковье. Это программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», доплаты молодым специалистам и другие. В прошлом году 435 медработников из Люберец получили региональную компенсацию по аренде жилья, еще семь сотрудников воспользовалось социальной ипотекой.

Пресс-служба губернатора Московской области

Строительство новой поликлиники ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена».

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