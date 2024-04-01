Подмосковье 01 апреля 2024, 18:07 «Внимание каждой семье». Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки пострадавших в «Крокусе» Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки пострадавших в «Крокусе» Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Массовые мероприятия в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» прошли в Подмосковье на выходных. Губернатор региона Андрей Воробьев поставил задачу уделить внимание каждой пострадавшей семье и проявить заботу о тех, кто до сих пор находится в больницах.

«Наша задача после этой трагедии — уделить внимание каждой семье. У нас семеро детей остались без родителей. Уделить внимание нужно каждому, кто провел последнюю неделю и до сих пор находится в тяжелом состоянии в госпиталях. Те ранения, тот ущерб, который здоровью причинен, он очень заметен», — отметил губернатор на совещании правительства Подмосковья 1 апреля.

Реклама

Андрей Воробьев призвал глав городских округов охватить заботой всех пострадавших в теракте.

«Безусловно, мы все мероприятия предусмотрели в нашем постановлении касаемо выплат, но это только одно из слагаемых. Фонд сформирован. Хочу поблагодарить глав, которые, не дожидаясь, сами выходят на пострадавшие семьи и оказывают поддержку», — добавил губернатор.

Заботу важно оказать и тем, кто выписывается из клиник после лечения, и тем, кто потерял своих близких. Эта работа в Подмосковье будет продолжена.

Ранее Следственный комитет России установил еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По информации ведомства, подозреваемый мог переводить террористам деньги для проживания.