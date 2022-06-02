Андрей Воробьев рассказал, какое жилье пользуется спросом в Подмосковье

В Подмосковье каждый год прибавляется по 100 тысяч новых жителей. Поэтому в регионе активно строится жилье, есть запрос и на комфортные квартиры, и на дома в коттеджных поселках. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире радиостанции Sputnik.

«Мы видим, что все больше квартир строится с ремонтом, что называется, „под ключ“, и даже с мебелью. Больше и больше — с кухнями. Мы видим огромный запрос на то, чтобы были комфортными и квартиры, и защищенными дворы. Дворы без машин, то есть новые стандарты», — сообщил Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что запрос есть и на квартиры в домах вблизи парков.

«Ты покупаешь квартиру не только руководствуясь ценой, но и транспортом, экологией, местом отдыха и учебой своих детей. Все это и предопределяет твое решение», — подчеркнул он.

Учитываются и такие важные мелочи, как, например, первые этажи под малый бизнес, в том числе сетевые магазины — товары и услуги, которые всегда востребованы.

«Задача — чем дальше, тем больше строить более высокого качества, чтобы новоселье было всегда в радость», — сказал губернатор.

Каждый год в Подмосковье становится примерно на 100 тысяч жителей больше, отметил Воробьев. Из них около 50% — москвичи, 25% — местные жители, которые покупают жилье детям или улучшают жилищные условия, еще 25% — из других регионов России.

Автор фото: А. Чернов

На частные дома тоже есть спрос, но только при адекватной цене, подчеркнул Воробьев. Он отметил, что хорошим спросом пользуются коттеджные поселки.

«Все готово для того, чтобы каждый человек мог реализовать свою мечту под названием дача. Но это дача уже ХХI века, когда ты живешь по другим стандартам: у тебя дороги, качественная инфраструктура. Мы претендуем на то, что сможем обеспечить именно такое проживание», — сказал губернатор.

Воробьев добавил, что частый дом теперь тоже можно приобрести в ипотеку, которую раньше давали только на жилье в многоквартирных домах. Губернатор отметил, что очень хорошо работают программы поддержки ипотеки, особенно для многодетных семей.

«Таких случаев по ипотеке у нас восемь из 10. 80% ипотеки приобретается по льготной схеме», — сказал Воробьев.

Автор фото: А. Чернов

В 2022 году в Московской области планируют сдать порядка 9,5 миллиона квадратных метров жилья, из них половина — в многоквартирных домах. Жилье активно строится. Хотя в начале весны, когда была высокая ключевая ставка, банки не открывали проектное финансирование, и застройщики не получали деньги на новые проекты. В связи с этим произошла небольшая задержка. А ставка продолжает снижаться.

«Работа идет, и я очень надеюсь, что здесь все будет штатно и в рамках тех планов, которые мы наметили. Ну и конечно, самое главное, чтобы планы не поменялись у семьи. Они стабильны тогда, когда у тебя есть работа, когда ты можешь планировать свое будущее, своей семьи, сколько детей, куда они пойдут», — заявил глава региона.

Самые дешевые квартиры в Подмосковье — в районе Мытищ, отметил Воробьев. Там продается 100-120 тысяч новых квартир. А одни из самых дорогих квартир — в Заречье в Одинцовском округе. Там 250-300 тысяч квартир, в зависимости от готовности.