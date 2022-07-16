Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье подготовилось к 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского

В Московской области ожидают до 20 тысяч туристов и паломников на празднование 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к празднику готовились так, чтобы для всех гостей это стало приятным и запоминающимся путешествием.

«Каждый в нашей стране, кто знает свою историю, знает и Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Многие верующие считают своим долгом там побывать. Большое событие в этом году для всех православных — 600-летие обретения мощей преподобного Сергия. Мы ожидаем у нас в Подмосковье порядка 20 тысяч паломников и туристов», — рассказал Воробьев.

В честь праздника в регионе привели в порядок дороги и благоустроили маршрут крестного хода.

Сергиев Посад — место уникальное, и наша задача, с одной стороны, сохранить обаяние старины, а с другой — создать современный туристический кластер Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

В Подмосковье готовились к празднику так, чтобы у всех гостей остались самые хорошие впечатления.

«Для нас важно позаботиться и о том, чтобы было где отдохнуть, перекусить, прогуляться. Парки, кафе, музеи и экскурсии — все это вызывает интерес к месту и создает настроение — надеюсь, оно будет хорошим у всех, кто к нам приедет», — сказал Воробьев.

Центральным событием станут богослужения 17 и 18 июля на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры, которые возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сводный хор монастырей России исполнит песнопения. Планируются концертные программы. Праздник завершится ярким салютом.

Крестный ход «От Государя к Преподобному», который начался 15 июля, в воскресенье завершится у стен Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Он проходит по возрожденному древнему маршруту «Дорога в Лавру» и проложен рядом с остановками общественного транспорта, чтобы к нему можно было присоединиться в любое время и при необходимости уехать. Участники крестного хода пройдут 80 километров с остановками для отдыха, приема пищи и ночлега. В Сергиевом Посаде по традиции разбиты палаточные городки в 15–20 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой лавры.

В Сергиевом Посаде и Хотькове к празднику привели в порядок подъездные и центральные улицы. Участки ремонта выбрали исходя из популярных маршрутов к церквям и храмам.

В центре города 17 и 18 июля, с 06:00 до 22:00, перекроют движение. Для гостей, которые приедут на своих машинах, организовали 16 парковок: 12 — в Сергиевом Посаде и четыре — в Хотькове. На парковках и вокзалах людей встретят волонтеры, которые подскажут, как пройти к местам празднования.