Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье планирует уменьшить влияние санкций на строительную отрасль

Строительные организации Московской области столкнулись с проблемами из-за сложной экономической ситуации и введенных санкций. Предложения для сокращения ущерба они обсудили на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Подробности глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

С начала весны в Московской области произошло резкое увеличение цен на строительные материалы. При этом речь идет о большей части отечественной продукции.

Самая крупная динамика произошла с ценами на газоблоки. Их стоимость выросла с четырех тысяч рублей до 11 тысяч рублей (прирост 280%). На втором месте расположился кирпич с ростом цен в 110% — с 13 тысяч до 28 тысяч рублей. Также выросли цены на бетон (с 3700 рублей до 6900 рублей), арматуру (56 000 до 78 200 рублей), оцинкованные листы (с 850 до 1100) и утеплитель (с 2100 до 2600).

Андрей Воробьев отметил, что сейчас регуляцией цен на строительные материалы занимается Федеральная антимонопольная служба.

Для того, чтобы компании-застройщики быстрее получали доступ к эскроу-счетам, они предложили выдавать средства после заключения о соответствии дома. Такая мера позволит девелоперам как можно раньше купить строительные материалы и направить их на обустройство инфраструктуры.

«Также застройщики попросили отсрочить плату за изменения вида разрешенного использования (ВРИ) и попросили в этом году не делать переоценку кадастровой стоимости, чтобы не увеличились платежи. Все эти предложения мы также возьмем в работу на обсуждение», — рассказал губернатор Московской области.

На сегодняшний день в Московской области работает 255 строительных компаний, которые ведут 268 проектов общей площадью 50 миллионов квадратных метров, из которых по 13 миллионам квадратных метров работы уже идут.

С начала этого года застройщики уже сдали уже 1,3 миллиона квадратных метров из 4,5 миллиона запланированных (226 и 531 многоквартирный дом соответственно).