Андрей Воробьев рассказал, что поможет победить COVID-19

Весной этого года началось распространение ковида в России. Подмосковные медики первыми в стране столкнулись с вирусом. Губернатор Андрей Воробьев рассказал Станиславу Натанзону в эфире «360» о том, что происходило в начале пандемии и как можно победить болезнь.

Первый удар коронавируса пришелся на Московскую область, где находятся крупнейшие международные аэропорты. По словам губернатора, никто не предполагал, что коронавирус — это серьезно.

«Мы постоянно в контакте находимся с мэром Москвы. И уже вечером в пятницу мы обсуждали взаимодействие в части транспорта и его развития на текущий год. И он говорит: „Давай поговорим о коронавирусе“. И тогда я удивился этому, постановке этого вопроса. Его, по сути, не было на горизонте. Да, где-то, в каком-то китайском городе, имя которого тогда вряд ли кто знал», — сказал Воробьев.

Дальше ситуация показала, что эпидемия пришла в каждую страну и кардинально изменила образ жизни каждой семьи и каждого человека Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что до сих пор есть люди, которые не верят в ковид. Поэтому нотации и ограничения очень важны, чтобы сохранить жизни людей.

При этом сейчас сложно говорить, что помогло бы предотвратить пандемию.

«Можно было, конечно, годом ранее закупить маски. Но это лишь предположение. Смешно будет выглядеть, если что-то скажу. Нам помогало федеральное правительство. Нам оказали гуманитарную помощь огромное количество бизнесменов. Мы своевременно доставали лекарства», — отметил Воробьев.

По словам главы региона, в борьбе с коронавирусом может помочь вакцина. Московская область уже начала масштабную программу.

«Ковид может победить только вакцина. Сейчас главная задача — получить ее в достаточном количестве. И тем, кто еще не переболел, предоставить им комфортную возможность сделать эти две инъекции», — добавил Воробьев.

За последние сутки в России выявили рекордное число случаев коронавируса — 29 535. Вылечились от болезни 26 890 человек.