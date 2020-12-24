Андрей Воробьев рассказал, чему коронавирус научил Подмосковье

Пандемия принесла большое количество проблем, но и многому научила Подмосковье. Особенно сильно это коснулось системы здравоохранения — пришлось оперативно изменять привычные схемы работы с пациентами. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

Скорая помощь, неотложная помощь — мы модернизируем, усиливаем это звено. Как и прежде, очень большая нагрузка на поликлиническое звено, запредельная. И в сезоны гриппа и ОРВИ — это весна и осень, захватывает зиму. Но сейчас инфекция — вы понимаете, что происходит в поликлиниках Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что от жителей Московской области часто поступают жалобы на проблемы с записью к врачам и перегрузку поликлиник. Чтобы решить эту проблему, сейчас серьезно и профессионально обсуждается вопрос о телемедицине. Андрей Воробьев уверен, что это не только повысит качество рекомендаций, которые позволят человеку вылечиться, но и уберет слабые места. Речь идет про отдаленные территории.

«Даже у нас в Подмосковье мы видим — есть территории, где сложно оказать помощь высококачественную. Поэтому мы будем использовать и используем сейчас различные современные методы: второе мнение, консультация профессионалов из института федерального, МОНИКИ наших, для того чтобы оказывать своевременную, профессиональную, качественную помощь, которая гарантировала бы человеку здоровье по окончании лечения», — подчеркнул Андрей Воробьев.