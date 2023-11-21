Важное 21 ноября 2023, 15:59 Эвакуация с передовой и уникальная помощь. Андрей Воробьев проверил лечение бойцов СВО в Солнечногорске Андрей Воробьев проверил реабилитацию бойцов СВО в центре под Солнечногорском Автор фото: Константин Семенец

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Бойцы, получившие ранения на СВО, проходят уникальные программы полной реабилитации под Солнечногорском. Здесь работает Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии, он занимается самыми сложными случаями. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, нейрореанимационную помощь оказали уже около 100 военнослужащим с передовой.

Центр реабилитации находится в деревне Лыткино. Уже девять лет научные работники, ведущие врачи помогают пациентам с самыми тяжелыми осложнениями, в том числе с повреждениями мозга.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Нейрохирурги и травматологи буквально заново учат пациентов дышать, ходить и даже ощущать предметы. Медицинский центр оснащен по последнему слову техники. Здесь работают аппараты на основе биологической обратной связи, лаборатории, лечебные бассейны.

Научно-исследовательский институт занимается сложными клиническими случаями, научными разработками. Нейрореанимационную помощь получили уже около 100 участников спецоперации, в том числе из Подмосковья. Андрей Воробьев

С прошлого года здесь проходят восстановление сотрудники Росгвардии, пострадавшие в результате минно-взрывных травм, а с этого — участники СВО.

«Я хочу сказать слова благодарности врачам, которые помогают ребятам реабилитироваться. Если у вас есть какая-то потребность, вопросы к региональным властям, если нужна помощь, мы всегда готовы ее оказать. Считаем, что такое партнерство очень важно», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Директор научного центра, член-корреспондент РАН Андрей Гречко рассказал, что в деревне Лыткино находится «сердце организации ФНКЦ РР», где есть нейрореанимация, нейрохирургия и научный комплекс.

«И сейчас мы дополнительно разворачиваем реабилитационные площади для участников СВО. У нас налажено взаимоотношение практически со всеми учреждениями областного подчинения — только в этом году с помощью санавиации мы эвакуировали 600 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Мы работаем со всеми военными госпиталями», — уточнил Андрей Гречко.

Уникальный для всей России проект «Возвращение»

В медицинском центре реализуют уникальный для России проект «Возвращение», который помогает бойцам с тяжелыми травмами получить максимально раннюю помощь и нейрореабилитацию.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Из профессорского состава сформировали врачебный десант в зоне СВО. Там развернули нейрооперационную для экстренной помощи тяжелораненым и наладили эвакуацию бойцов в центр под Солнечногорском. Подобной практики пока нет в России.

В федеральном центре в деревне Лыткино активно применяют и VR-технологии, а на 3D-принтере воссоздают из современных материалов утраченные фрагменты черепа. Об этом рассказал нейрохирург Владимир Дементьевский.

Мы изготавливаем индивидуальные импланты для закрытия дефектов костей черепа. Можем сделать форму для реконструкции любой сложности. Наша операционная оснащена по последнему слову техники. Владимир Дементьевский

В центре используют и еще одну современную технологию — транскраниальную магнитную стимуляцию, а также применяют сверхвысокочастотную радиотермометрию.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

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