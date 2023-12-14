Важное 14 декабря 2023, 11:44 «Понять, чем можем помочь». Андрей Воробьев провел личную встречу с жителями Подмосковья Губернатор Воробьев провел личный прием жителей Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел прием жителей из четырех городских округов. Встреча прошла в филиале государственного фонда «Защитники Отечества». Это, по словам главы региона, всегда дает возможность лучше понять и поддержать каждого человека.

«Прием граждан — хорошая возможность пообщаться с глазу на глаз, лучше понять, какая нужна помощь и чем мы можем помочь», — подчеркнул губернатор.

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Вопросы касались самых разных направлений. Например, тренер спортивной школы «Руза» Павел Уютнов приехал на встречу вместе со своими учениками — юными футболистами.

Попросили помочь с реконструкцией единственного в Рузе футбольного поля на стадионе «Урожай». Благоустройства и ремонта там не было с 1965 года. Андрей Воробьев

Вместе с ними просьбу поддержал участник СВО с позывным Мороз. В следующем году, по словам Андрея Воробьева, стадион капитально отремонтируют.

«Сделаем поле с искусственным газоном, полноценные беговые дорожки, две универсальные площадки, трибуну на 224 места с навесом, раздевалки. Планируем завершить работы к сентябрю», — рассказал он.

Второе обращение

Руководитель волонтерской организации «Носки солдату» Юлия Зинчук собирает гуманитарную помощь для бойцов СВО. В этом ей помогают неравнодушные люди и волонтер «Красногорской армии добра» Алексей Хорьяков.

«Готовых помочь много, масштабы растут. Есть необходимость в помещении, где можно хранить груз до отправки. Поэтому Юлия и Алексей попросили помочь получить помещение в Красногорске», — сказал Андрей Воробьев.

По словам губернатора, помощь будет обязательно. Работе волонтеров требует особой заботы и поддержки.

Также выделим грант, который Алексей и Юлия смогут использовать для своих добрых дел. Андрей Воробьев

Юлия и Алексей ищут помещение, где смогли бы круглогодично хранить груз, собранный для бойцов СВО.

Администрация городского округа Красногорск предложит несколько вариантов. Вместе с тем волонтерам окажут финансовую помощь в транспортировке груза на передовую.

«Вы занимаетесь важными делами и сегодня приехали для того, чтобы у вас было еще больше возможности принести пользу. Спасибо вам за вашу деятельность. Склад мы обязательно организуем. Кроме того, предоставим еще грант», — обратился к волонтерам Андрей Воробьев.

Третье обращение

Кадровый офицер, служащий в Подмосковье пять лет, обратился к губернатору с просьбой о поддержке по жилью. Он военнослужащий Таманской дивизии, за его плечами — уже четыре командировки в зону СВО.

Недавно мужчина стал многодетным отцом, но своего жилья у семьи нет. Только служебное.

«Спасибо, что в Московской области действуют программы поддержки семей защитников Отечества, проходят встречи в разных форматах. Все это дорого стоит. Нам очень нравится Подмосковье, и мы хотели бы дальше жить здесь», — сказал мужчина.

Губернатор поздравил военнослужащего с рождением сына и рассказал, что сертификат выделят в начале 2024 года. Вместе с тем Воробьев передал бойцу и его семье подарки, включая набор для детей «Я родился в Подмосковье».

Таманская дивизия — очень важное подразделение. Мы хорошо знаем и ребят, и командиров. В вашем лице хочу передать слова благодарности всем: и рядовому, и офицерскому составам. Андрей Воробьев

В Подмосковье, напомнил он, действует программа «Обеспечение жильем молодых семей».

«Мы рассмотрим ваше обращение и найдем возможность предоставить сертификат. После этого вы сможете подобрать квартиру для своей семьи», — поделился глава Подмосковья.

Четвертое обращение

Отец участника СВО из Талдомского городского округа Александр Баранов и военный пенсионер, староста деревни Кишкиниха Александр Горьков тоже пришли на встречу с губернатором.

Они обратились с просьбой отремонтировать пешеходный мост через реку Хотчу.

«Мост построен давно и уже пришел в негодность. Он для нас стратегически важен: жители пяти деревень посещают кладбище, Храм Александровского женского монастыря. А на той стороне — остановка автобуса», — отметил Александр Горьков.

В настоящее время на мосту выполняют косметический ремонт, однако, как отметили мужчины, его проходимость ограниченна, особенно летом. Важно, чтобы проводили техническое обслуживание.

На мосту уже добавили ступеньки, исправили часть дефектов, а капитально его отремонтируют к концу 2024 года.

«Хочу поблагодарить вас за то, что от имени пяти деревень поднимаете вопрос, который беспокоит каждого человека, живущего в округе. Мы обязательно сделаем мост и постараемся к вам приехать», — сказал Андрей Воробьев.

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