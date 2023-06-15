15 июня 2023, 15:49
Андрей Воробьев: производство деталей для нефтедобычи открыли в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде запустили производство деталей для нефтедобывающей промышленности. Об этом в эфире «Россия 24» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Это современная технология, также претендующая на экспортный потенциал. Ранее мы работали с американскими компаниями», — заявил глава региона.
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Благодаря новой технологии Подмосковье имеет механизмы для бурения при нефтедобыче. На производстве уже работают инженеры на современных станках. Он также порадовался, что новое производство притянет в регион талантливых и умных людей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Сергиев Посад
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