Подмосковье 15 июня 2023, 15:49 Андрей Воробьев: производство деталей для нефтедобычи открыли в Сергиевом Посаде

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В Сергиевом Посаде запустили производство деталей для нефтедобывающей промышленности. Об этом в эфире «Россия 24» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это современная технология, также претендующая на экспортный потенциал. Ранее мы работали с американскими компаниями», — заявил глава региона.

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Благодаря новой технологии Подмосковье имеет механизмы для бурения при нефтедобыче. На производстве уже работают инженеры на современных станках. Он также порадовался, что новое производство притянет в регион талантливых и умных людей.

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