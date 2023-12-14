Подмосковье 14 декабря 2023, 17:37 Андрей Воробьев: проектирование новой ж/д станции Химки-2 начнется в 2024 году Воробьев сообщил о проектировании новой ж/д станции Химки-2 в 2024 году ЦППК

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Свыше 60 обращений от жителей Подмосковья для прямой линии с президентом проанализировали в правительстве региона. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что некоторые вопросы удалось решить еще до начала эфира. Среди них — просьба жителей Химок о дополнительной ж/д станции.

«В Химках люди просили построить ж/д станцию Химки-2 на новом скоростном диаметре МЦД-3. Вместе с РЖД тему проработали. Готовы начать проектирование в 2024 году и выйти на строительство в 2025-м. В областном бюджете на это уже заложен миллиард рублей», — ответил Андрей Воробьев.

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Остальные вопросы, подготовленные жителями для прямой линии с Владимиром Путиным, также будут изучены и отработаны в Подмосковье.

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