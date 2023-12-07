Важное 07 декабря 2023, 17:53 «Человек с большой буквы». Андрей Воробьев присвоил Никите Михалкову звание почетного жителя Подмосковья Андрей Воробьев присвоил Никите Михалкову звание почетного жителя Подмосковья Автор фото: Антон Чернов

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Кинорежиссер, сценарист Никита Михалков стал почетным гражданином Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев, присвоив ему звание, отметил, что он человек с большой буквы, вносящий значимую лепту в развитие культуры и работу с подрастающим поколением.

«Никита Сергеевич, ваша семья, ваш род живет в Подмосковье. И вы делаете добрые дела, о которых, как, наверное, это и должно быть, многие не знают. Есть понятие: не место красит человека, а человек место. Вы так говорите, так живете, что украшаете собой любое место. И в качестве преподавателя, и режиссера, и актера вы запоминающийся человек, которого мы очень любим. Самое главное — человек с большой буквы», — сказал Андрей Воробьев.

Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов

На церемонию в Российском фонде культуры пригласили в том числе студентов Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

Звание почетного гражданина Московской области — это очень дорогая награда. Я бесконечно благодарен руководству Подмосковья и лично Андрею Юрьевичу Воробьеву, с которым мы давно дружим. Я чувствую, что люди, живущие в области, очень ценят его вклад в развитие этого замечательного края. Никита Михалков

Как минимум три знаковых фестиваля в Подмосковье проводят при участии и поддержке Никиты Михалкова. Уже свыше 20 лет проходит фестиваль Krasnogorski — самый крупный спортивный киноконкурс в Восточной Европе и странах СНГ.

Автор фото: Антон Чернов

Вместе с тем выдающийся кинорежиссер курирует военно-патриотический фестиваль «Волоколамский рубеж» и является одним из инициаторов ежегодного кинофестиваля имени Тихонова «17 мгновений...».

«Для меня огромная честь, что в этой творческой среде я имею возможность вручить вам награду — звание почетного гражданина Московской области. Области, которую вы очень любите, как и всю нашу большую страну», — добавил губернатор.

Инициатива о школьных театрах

Никита Михалков озвучил новую инициативу на встрече с Андреем Воробьевым.

Есть идея, чтобы в Московской области подумали о возможности создания школьных театров, чтобы это были не просто самодеятельные площадки. Важно приобщать детей через театр, русскую классику к изучению истории увлекательным, творческим и креативным способом. Никита Михалков

Идея, по его словам, родилась в Центре театра и кино. Уже есть энтузиасты, готовые заниматься этим на профессиональном уровне.

Автор фото: Антон Чернов

«Если бы Московская область начала реализовывать эту идею, убежден, что она стала бы важной частью государственной программы», — подчеркнул Михалков.

Подмосковье прославляется во многих трудах кинорежиссера. Среди них фильм «Родня» (Звенигород, Пущино), сцена проводов эскадрона в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» (в усадьбе «Марфино»), «Утомленные солнцем» (Бронницы, Одинцово, Балашиха) и «Неоконченная пьеса для механического пианино» по Чехову, которая полностью снята в Пущине.

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