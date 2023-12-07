07 декабря 2023, 17:53
«Человек с большой буквы». Андрей Воробьев присвоил Никите Михалкову звание почетного жителя Подмосковья
Андрей Воробьев присвоил Никите Михалкову звание почетного жителя Подмосковья
Кинорежиссер, сценарист Никита Михалков стал почетным гражданином Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев, присвоив ему звание, отметил, что он человек с большой буквы, вносящий значимую лепту в развитие культуры и работу с подрастающим поколением.
«Никита Сергеевич, ваша семья, ваш род живет в Подмосковье. И вы делаете добрые дела, о которых, как, наверное, это и должно быть, многие не знают. Есть понятие: не место красит человека, а человек место. Вы так говорите, так живете, что украшаете собой любое место. И в качестве преподавателя, и режиссера, и актера вы запоминающийся человек, которого мы очень любим. Самое главное — человек с большой буквы», — сказал Андрей Воробьев.
На церемонию в Российском фонде культуры пригласили в том числе студентов Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.
Звание почетного гражданина Московской области — это очень дорогая награда. Я бесконечно благодарен руководству Подмосковья и лично Андрею Юрьевичу Воробьеву, с которым мы давно дружим. Я чувствую, что люди, живущие в области, очень ценят его вклад в развитие этого замечательного края.
Никита Михалков
Как минимум три знаковых фестиваля в Подмосковье проводят при участии и поддержке Никиты Михалкова. Уже свыше 20 лет проходит фестиваль Krasnogorski — самый крупный спортивный киноконкурс в Восточной Европе и странах СНГ.
Вместе с тем выдающийся кинорежиссер курирует военно-патриотический фестиваль «Волоколамский рубеж» и является одним из инициаторов ежегодного кинофестиваля имени Тихонова «17 мгновений...».
«Для меня огромная честь, что в этой творческой среде я имею возможность вручить вам награду — звание почетного гражданина Московской области. Области, которую вы очень любите, как и всю нашу большую страну», — добавил губернатор.
Инициатива о школьных театрах
Никита Михалков озвучил новую инициативу на встрече с Андреем Воробьевым.
Есть идея, чтобы в Московской области подумали о возможности создания школьных театров, чтобы это были не просто самодеятельные площадки. Важно приобщать детей через театр, русскую классику к изучению истории увлекательным, творческим и креативным способом.
Никита Михалков
Идея, по его словам, родилась в Центре театра и кино. Уже есть энтузиасты, готовые заниматься этим на профессиональном уровне.
«Если бы Московская область начала реализовывать эту идею, убежден, что она стала бы важной частью государственной программы», — подчеркнул Михалков.
Подмосковье прославляется во многих трудах кинорежиссера. Среди них фильм «Родня» (Звенигород, Пущино), сцена проводов эскадрона в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» (в усадьбе «Марфино»), «Утомленные солнцем» (Бронницы, Одинцово, Балашиха) и «Неоконченная пьеса для механического пианино» по Чехову, которая полностью снята в Пущине.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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