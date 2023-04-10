10 апреля 2023, 12:49
Андрей Воробьев представил врио главы в Сергиевом Посаде
Андрей Воробьев: врио главы в Сергиевом Посаде стал Дмитрий Акулов
Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев ушел в отставку по личной инициативе, врио главы стал Дмитрий Акулов. Об этом на заседании правительства региона заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Михаил Токарев по семейным обстоятельствам, по личной инициативе ушел в отставку, на его место предлагается Дмитрий Акулов, уроженец Сергиева Посада», — сказал Воробьев.
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Губернатор Подмосковья обратился к Акулову, выразив надежду, что он справится с поставленными задачами.
«Начало у вас, что называется, пока тернистое, вы находитесь в красной зоне по отчету, который представляют коллеги. Я очень надеюсь, что вам по силам свой город все-таки привести к стандарту качества», — добавил он.
Токарев сообщал о своей отставке в конце марта в соцсетях. Чиновник пояснил, что его решение обусловлено личными мотивами. Он поблагодарил губернатора за возможность поработать в команде Подмосковья, а жителей городского округа — за поддержку.
Андрей Воробьев
Сергиев Посад
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