Подмосковье 10 апреля 2023, 12:49 Андрей Воробьев представил врио главы в Сергиевом Посаде Андрей Воробьев: врио главы в Сергиевом Посаде стал Дмитрий Акулов Пресс-служба губернатора Московской области

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Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев ушел в отставку по личной инициативе, врио главы стал Дмитрий Акулов. Об этом на заседании правительства региона заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Михаил Токарев по семейным обстоятельствам, по личной инициативе ушел в отставку, на его место предлагается Дмитрий Акулов, уроженец Сергиева Посада», — сказал Воробьев.

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Губернатор Подмосковья обратился к Акулову, выразив надежду, что он справится с поставленными задачами.

«Начало у вас, что называется, пока тернистое, вы находитесь в красной зоне по отчету, который представляют коллеги. Я очень надеюсь, что вам по силам свой город все-таки привести к стандарту качества», — добавил он.

Токарев сообщал о своей отставке в конце марта в соцсетях. Чиновник пояснил, что его решение обусловлено личными мотивами. Он поблагодарил губернатора за возможность поработать в команде Подмосковья, а жителей городского округа — за поддержку.