Подмосковье 17 мая 2023, 14:50 Губернатор Воробьев представил президента Нотариальной палаты Подмосковья

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Наталья Лобачева стала президентом Нотариальной палаты Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев поприветствовал ее и отметил, что в профильной сфере она работает уже 30 лет.

«Хочу поприветствовать президента Нотариальной палаты Московской области. Это Лобачева Наталья Ивановна, которая 30 лет работает в области нотариата. Мы вас приветствуем, Наталья Ивановна, мы вас поздравляем. Очень независимый институт, который проголосовал за вас», — отметил губернатор.

По его словам, основная задача — работать на благо жителей и Московской области.

Ключевое здесь, конечно, — чуткость и все те процедуры, которые у каждого из нотариусов проходят. Услуги должны быть качественными. Андрей Воробьев

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