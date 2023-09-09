Подмосковье 09 сентября 2023, 17:26 Андрей Воробьев поздравил жителей Тулы с Днем города Telegram

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Тула отмечает 877-летие со дня основания. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей города с праздником в своем Telegram-канале.

«Дорогой Алексей Геннадьевич (Дюмин, губернатор Тульской области — прим. ред.), от имени всех жителей Подмосковья желаю удачи в реализации всех планов, пусть Тула растет и развивается!» — заявил глава региона.

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Ранее Андрей Воробьев присоединился к церемонии запуска МЦД-4. Новый диаметр протяженностью 86 километров проходит через Наро-Фоминск, Одинцово, Реутов и Балашиху.

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