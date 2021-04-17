Андрей Воробьев поздравил жителей с Праздником труда Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с региональным Праздником труда. В этот день награждают лучших мастеров своего дела, благодарят ветеранов труда и дают напутствие тем, чьи профессиональные успехи случатся в будущем.

Большая часть жизни человека посвящена труду, отметил глава региона. В работе люди раскрываются, набираются опыта, находят единомышленников, свой коллектив и команду. Сегодня в экономике Московской области заняты около 3,5 миллиона человек. На каждом предприятии встречаются люди, по-настоящему увлеченные своим делом.

Губернатор поблагодарил тех, кто учит детей и конструирует космические корабли, производит важные лекарства и выращивает хлеб в полях, строит и созидает.

«Самые теплые слова признательности — нашему старшему поколению, которое заложило традиции добросовестного и творческого труда в стратегических отраслях», — сказал Воробьев.

По его словам, 2020 год научил с еще большим уважением относиться к тем, кто знает свое дело и посвящает ему всего себя. Самоотверженный и героический труд врачей позволил спасти тысячи жизней. Справиться с новыми вызовами удалось благодаря общей сплоченности и энергии добрых дел. Поэтому задача Подмосковья — позаботиться о людях труда, поддержать молодых профессионалов, дать возможность каждому реализовать себя и достичь успеха на выбранном пути.

«Желаю всем теплой весны, благополучия и здоровья, достижений и побед!» — добавил Воробьев.