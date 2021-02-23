Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем защитника Отечества

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил местных жителей с Днем защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Сегодня особенный праздник. Мы говорим спасибо нашим героям. Всем, кто защищал и защищает Родину, служит в армии, силовых структурах, спасает людей и бережет наш покой. Так сложилось, что в этот день поздравления и слова благодарности слышит в свой адрес каждый мужчина. И, наверно, это тоже правильно и неспроста», — сказал Воробьев.

Глава региона отметил, что преодолевать трудности, быть защитой и опорой для своей страны, семьи и близких — долг каждого, о котором не следует забывать.

«Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, любви, благополучия и успехов!» — сказал губернатор.

В парках Подмосковья ко Дню защитника Отечества организованы квадробиатлон, лазертаг, кинокаток и поисковые квесты. Всех жителей пригласили присоединиться к активным программам. В частности, в парке «Пехорка» Балашихи 23 февраля пройдет праздничный концерт.