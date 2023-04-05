Подмосковье 05 апреля 2023, 19:26 Андрей Воробьев поздравил врачей Подмосковья с Днем неонатолога

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил врачей региона с Днем неонатолога. В России праздник отмечают 5 апреля.

«Вы наши главные врачи в первые 28 дней жизни. Вы те, кто принимает новорожденного сразу после акушера. Именно благодаря вам любое заболевание, если оно есть, можно диагностировать сразу и вовремя назначить лечение», — написал глава региона в Telegram-канале.

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В частности, губернатор поздравил главного неонатолога Подмосковья Анастасию Петрову, руководителя Реанимационного центра новорожденных Александра Поволоцкого, руководителя отделения неонатологии в МОНИИАГ Анатолия Аксенова, заместителя главврача в перинатальном центре Наро-Фоминска Марину Атопову и врача Видновского перинатального центра Наталью Князеву.

Всего в Московской области трудятся 244 неонатолога. В прошлом году они помогли с рождением 73,2 тысячи малышей.

«Понимаю, насколько у вас тяжелая и ответственная работа — особенно выхаживать недоношенных и переношенных малышей», — добавил Воробьев.

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