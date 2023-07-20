Подмосковье 20 июля 2023, 14:01 Андрей Воробьев поздравил ветерана ВОВ из Серпухова с 98-летием Губернатор Воробьев поздравил с 98-летием ветерана Николая Козлова

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Ветерану из Серпухова Николаю Козлову исполнилось 98 лет. С праздником его поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

За годы войны Николай Иванович Козлов был четырежды ранен, но это не помешало ему встретить победу на линии фронта. Он кавалер двух орденов Красной Звезды, орденов Отечественной войны I и II степени, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Традиционно участвует в параде Победы на Красной площади.

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«Ветеран живет в Серпухове уже более 55 лет вместе с женой Зоей Павловной, с которой они в браке уже почти 30 лет, у них четверо детей, восемь внуков и три правнука. Желаю Николаю Ивановичу и его большой семье крепкого здоровья», — написал губернатор.

По словам Воробьева, в Подмосковье проживают 886 ветеранов Великой Отечественной войны. Самые старшие из них — Роза Салихджанова из Мытищ, которая отметит 106-летие в октябре, Анна Пятышева из Химок, которой исполнится 105 лет в ноябре, и Николай Багаев из Королева — он отметит 105-летие в декабре этого года.

«Мы знаем всех наших ветеранов, очень ценим, любим и безгранично благодарим за подвиги», — отметил губернатор.

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