Андрей Воробьев поздравил со 100‑летием жителя Подольска Потапа Могилея

«Поздравляю Вас с юбилеем! Здоровья Вам, мы берем с Вас пример. Большое спасибо за Ваши добрые дела. Пусть всегда рядом будут близкие, поддерживают Вас, а Вы их вдохновляйте», — сказал Андрей Воробьев.

Ветеран имеет орден Отечественной войны II степени и медаль «За боевые заслуги». Потап Могилей лишился матери в три года, в 19 лет он ушел в армию, где отучился на водителя. С первого дня Великой Отечественной войны Потап Иосифович возил боеприпасы на фронте. Победу он встретил в Берлине.

В 1949-м Потап Могилей начал работать в Клину в АТК-5 вместе с женой и дочерью Татьяной, там он проработал вплоть до 1994 года. Когда у Потапа Иосифовича не стало супруги, он перебрался в Подольск, где сейчас проживает вместе с дочерью, внучкой Мариной и десятилетней правнучкой Полиной.