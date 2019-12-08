  • Андрей Воробьев поздравил со 100‑летием жителя Подольска Потапа Могилея

    08 декабря 2019, 16:12

    Анастасия Максимовских, Екатерина Филимонова

    Губернатор Подмосковья поздравил со 100-летним юбилеем жителя Подольска Потапа Иосифовича Могилея в телефонном разговоре. Андрей Воробьев поблагодарил ветерана за многолетний добросовестный труд и пожелал здоровья.
    Андрей Воробьев поздравил со 100‑летием жителя Подольска Потапа Могилея | Изображение 1

    «Поздравляю Вас с юбилеем! Здоровья Вам, мы берем с Вас пример. Большое спасибо за Ваши добрые дела. Пусть всегда рядом будут близкие, поддерживают Вас, а Вы их вдохновляйте», — сказал Андрей Воробьев.

    Ветеран имеет орден Отечественной войны II степени и медаль «За боевые заслуги». Потап Могилей лишился матери в три года, в 19 лет он ушел в армию, где отучился на водителя. С первого дня Великой Отечественной войны Потап Иосифович возил боеприпасы на фронте. Победу он встретил в Берлине.

    В 1949-м Потап Могилей начал работать в Клину в АТК-5 вместе с женой и дочерью Татьяной, там он проработал вплоть до 1994 года. Когда у Потапа Иосифовича не стало супруги, он перебрался в Подольск, где сейчас проживает вместе с дочерью, внучкой Мариной и десятилетней правнучкой Полиной.