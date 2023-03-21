Важное 21 марта 2023, 15:16 «Личная жизнь всегда имеет большое значение». Губернатор поздравил в Рузе бойца СВО со свадьбой Андрей Воробьев поздравил в Рузе бойца СВО с бракосочетанием

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Бойцы одного из полков Кантемировской дивизии в Рузе вернулись из зоны СВО в двухнедельный отпуск домой. Один из них, младший сержант Андрей, посвятил время важному в своей жизни событию — женился. Гостем на свадьбе стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поздравил молодоженов, отметив, что личная жизнь всегда имеет важное значение.

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Мужчина родился в семье десантника, вместе с братом проходил срочную службу в ВДВ. В зону СВО попал по мобилизации, получил ранение на передовой.

Был удостоен медалей «За отвагу» и Суворова. Когда мужчина прибыл домой в служебный отпуск, он и его супруга Екатерина расписались в Рузе, а поздравил пару губернатор.

Наш президент, верховный главнокомандующий, в своем послании сказал, что первые ребята начнут приезжать в отпуск из зоны СВО. И вот мы видим это в Рузе. Хочу поздравить. Личная жизнь, человеческие отношения всегда имеют большое значение. Андрей Воробьев

Молодоженам предоставят поддержку областного правительства. Молодая семья получит сертификат на новое жилье по льготной программе и сможет выбрать квартиру в любом городском округе Подмосковья.

Квадрокоптеры для бойцов СВО

Приехав в Рузу, губернатор встретился с сослуживцами Андрея, пришедшими на церемонию бракосочетания, и пообщался с их семьями. Они поблагодарили областное правительство за меры поддержки и гуманитарную помощь.

Вместе с тем бойцы попросили у губернатора дополнительное снаряжение. Они возвращаются в зону СВО 1 апреля.

Постараемся оказать вам максимальное содействие, передать все это в руки. Андрей Воробьев

Уже на этой встрече с бойцами депутат Госдумы Бекхан Агаев передал бойцам новые квадрокоптеры.

«Такие встречи очень важны, потому что людям, которые находятся на передовой, важно знать, что их тылы защищены. Андрей Юрьевич Воробьев, правительство Московской области, „Единая Россия“, депутаты всех уровней и просто люди, которые находятся не в стороне от общих проблем, стараются помочь», — сказал Бекхан Агаев.

Награда председателю женсовета в Рузе

Кроме того, в Рузе Андрей Воробьев вручил орден Преподобного Сергия Радонежского Ольге Коростелевой — председателю женсовета, заведующей клуба 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка.

«Вы человек скромный, но, когда мы приехали в Кантемировку, поняли, что все там вертится вокруг вас. Хотим вручить вам орден Преподобного Сергия Радонежского за добро и внимание. Хочу поблагодарить от всего огромного коллектива Кантемировской дивизии — жен, бойцов, которые вас очень хорошо знают», — сказал губернатор.

По словам Воробьева, женщина успевает многое и на передовой, и в тылу, и в женсовете.

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