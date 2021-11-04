Андрей Воробьев поздравил регионы России с Днем народного единства

Сегодня, в четверг, россияне отметят День народного единства. Это дань памяти освобождению Москвы от польских интервентов и окончанию Смутного времени, после которого Россия начала крепнуть и расти. Губернатор Андрей Воробьев поздравил всех жителей большой страны с этим праздником в Instagram.

«Большая единая страна — с Праздником!!!» — написал губернатор.

День народного единства достаточно новый праздник для россиян. Отмечать его начали только с 2005 года по предложению Межрелигиозного совета России. Авторы объясняли, что в народное ополчение, которое освободило Москву, вошли люди разных национальностей и вероисповедания. Своим подвигом они на долгое время стали образцом героизма и сплоченности российского многонационального народа.

Руководили ополчением нижегородский земский староста Кузьма Минин и новгородский князь Дмитрий Пожарский. Памятник двум героям открыли на Красной площади в 1818 году. Это был первая в России публичная скульптура, которую посвятили народным героям.