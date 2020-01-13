Поддерживать диалог между обществом и властью. Андрей Воробьев поздравил работников СМИ с Днем российской печати

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником журналистов, работников периодической печати и средств массовой информации Подмосковья.

Глава региона отметил, что выход первой печатной газеты в России положил начало новому делу и новой профессии, где равно важны талант, образованность, отзывчивость и ответственность.

«Современные СМИ меняют форматы, выходят в цифровое пространство. Но суть журналистики остается неизменной — рассказывать о событиях и людях, поднимать актуальные темы, поддерживать диалог между обществом и властью. Ваши статьи и репортажи помогают жителям Подмосковья быть в курсе событий, получать ответы на волнующие вопросы», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил работников средств массовой информации за оперативность, объективность, творческий взгляд и пожелал новых успехов, интересных материалов и всего самого доброго.