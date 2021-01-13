Андрей Воробьев поздравил работников СМИ с Днем российской печати

Будни журналистов — это неустанный поиск и кропотливый труд, срочные задания, работа на месте событий. Это творчество и вместе с тем большая ответственность, потому что люди доверяют нашим СМИ, ждут от вас объективную и проверенную информацию. Подмосковные издания вкладывают много сил, чтобы оправдывать доверие читателей, быть в гуще событий, писать о самом главном Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

«Спасибо, что в это непростое время вы держите жителей в курсе важных решений, разъясняете и убеждаете, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами», — обратился к работникам СМИ Андрей Воробьев.

День российской печати отмечают 13 января, начиная с 1992 года.