13 января 2021, 18:18
Андрей Воробьев поздравил работников СМИ с Днем российской печати
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником работников средств массовой информации региона. Он поблагодарил журналистов за работу в непростое время и пожелал успехов и интересных задач.
Будни журналистов — это неустанный поиск и кропотливый труд, срочные задания, работа на месте событий. Это творчество и вместе с тем большая ответственность, потому что люди доверяют нашим СМИ, ждут от вас объективную и проверенную информацию. Подмосковные издания вкладывают много сил, чтобы оправдывать доверие читателей, быть в гуще событий, писать о самом главном
Андрей Воробьевгубернатор Подмосковья
«Спасибо, что в это непростое время вы держите жителей в курсе важных решений, разъясняете и убеждаете, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами», — обратился к работникам СМИ Андрей Воробьев.
День российской печати отмечают 13 января, начиная с 1992 года.