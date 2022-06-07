Андрей Воробьев поздравил призеров Азиатской олимпиады по физике

Школьники из Подмосковья достойно справились с одной из самых сложных в мире олимпиад по физике — Азиатской. В составе сборной призовые места взяли и ученики из Физтех-лицея имени Капицы. Губернатор Андрей Воробьев поздравил ребят и отметил, что эта школа — флагман образования.

«Физтех — лидер образования Подмосковья и одна из лучших школ страны. Вы еще раз это доказали, завоевав награды на самой сложной в мире олимпиаде. Для победителей открыты двери в лучшие вузы. Хочу сказать большое спасибо команде наставников, педагогов. Работа с одаренными детьми — особая и очень ответственная миссия», — сказал губернатор.

Встретившись с призерами олимпиады, он поблагодарил ребят за острый ум, любознательность и целеустремленность.

Очень важно, чтобы вы свои мечты и проекты, которые в голове носите, реализовали. Потому что у вас необыкновенная голова, понимаете Андрей Воробьев.

Школьники взяли призовые места на XXII Азиатской олимпиаде по физике. Ее проводят 22 года, и она считается одной из самых сложных в мире.

«Если в ваших головах столько засело, значит, вы уже [многое] проанализировали. Значит, вы сопоставили, что происходит на Тайване, что сделано в Америке, какие там напыления. Все эти вещи», — добавил губернатор.

По его словам, регион заинтересован в том, чтобы поддержать перспективные разработки, протянуть руку помощи.

«Олимпиада — это очень важно, не обсуждается. Вы молодцы, и мы гордимся. Нам хотелось бы вам дальше чем-то помогать. Может быть, деньгами, может быть, формированием команды», — отметил он, общаясь со школьниками.

Воробьев заключил, что практическое внедрение разработок — то, на чем нужно сделать особый акцент.

Весь вопрос в том, как заняться изобретением и внедрением. Вы же тоже, наверное, думаете об этом. У вас же есть уже какие-то амбиции — создать микрочип или какое-то изделие, какое-то открытие сделать Андрей Воробьев.

В 2022 году олимпиаду провели дистанционно. Сборная России завоевала восемь медалей: три золотые, столько же серебряных и две бронзовые. В составе сборной были и ребята из Физтех-лицея имени Капицы.