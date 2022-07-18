Андрей Воробьев поздравил подмосковных школьников с золотом на международных олимпиадах

Учащиеся Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном взяли три золотых медали на международных олимпиадах по физике и биологии. Глава Подмосковья Андрей Воробьев встретился с победителями, сообщила пресс-служба главы региона.

Золото на международной олимпиаде по физике завоевали Вадим Ерин и Олег Калашников. Еще одно первое место заняла Карина Каримова — на международной биологической олимпиаде IBO.

«Талантливые ребята, которые увлекаются наукой, разными науками — химией, физикой, биологией. Целеустремленные, мы с ними в постоянном диалоге находимся, чтобы понять, в чем они себя хотят реализовать. В 16-17 лет не всегда четко можешь сформулировать это, но, по крайней мере, посеять это начало мы можем», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сборную России не пустили как команду на международную олимпиаду по физике IpHO 2022. В качестве альтернативного варианта школьникам было предложено участие в индивидуальном порядке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с выпускниками, они рассказали главе региона о своих планах на будущее.