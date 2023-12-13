Важное 13 декабря 2023, 17:22 Андрей Воробьев поздравил Мособлдуму с 30-летием со дня образования Автор фото: Антон Чернов

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Московской областной думе исполнилось 30 лет. Такой же юбилейный возраст и у Конституции России. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, поздравив региональный парламент, отметил, что депутаты и представители Совета Федерации играют значительную роль в защите интересов страны.

Одновременно с референдумом по Конституции 12 декабря 1993 года прошли первые выборы в региональный парламент.

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«Мы отмечаем эту символическую дату для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность работы каждого института. Хотел бы всех поблагодарить и особенно тех, кто задает темп. Тех, кто не устает встречаться с людьми и разъяснять наши программы, проводить дискуссии и открытые трибуны в Московской областной думе по весьма сложным вопросам, темам», — отметил Андрей Воробьев.

Вместе с тем глава Подмосковья поблагодарил Общественную палату, помогающую решать важные вопросы во всех городских округах.

Хочу выразить уверенность, что наша работа и дальше будет основана на взаимопонимании, на той идеологии, которую президент сегодня предлагает. Андрей Воробьев

Эту идеологию, по его словам, разделяет абсолютное большинство жителей.

«Идеология, которая позволяет сохранять наш суверенитет, не терять собственную идентичность. Все это принципиально важно для нашей нации», — убежден он.

Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов

Участниками церемонии стали полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак. Вместе с тем прозвучало поздравительное письмо от председателя верхней палаты Валентины Матвиенко.

Награды

Депутатам вручили государственные награды России, подмосковные знаки отличия и ордена «За заслуги перед Московской областью».

Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов

«Деятельность Мособлдумы положила начало созданию региональных законодательных собраний в стране, когда Подмосковье стало примером для других субъектов России. И эта традиция продолжилась, когда в состав страны вступили новые субъекты», — сказал Игорь Щеголев.

Он добавил, что за 30 лет работы Мособлдумы всех созывов проделана большая работа по созданию правовой базы для социального и экономического развития.

Постоянный диалог депутатов с избирателями позволяет оперативно решать проблемы, улучшать социальное самочувствие и создавать атмосферу общественного доверия. Игорь Щеголев

В этом году Мособлдума завершила работу над 266 проектами законов Подмосковья. Из них 254 приняли. На рассмотрении остаются 22 проекта.

Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов

«За 30 лет работы Мособлдума смогла задать высокий стандарт законодательного и представительного органа региональной власти. В каждый период истории Мособлдумы ее депутаты руководствовались Конституцией, нашим уставом», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

За время работы регионального парламента 35 законодательных инициатив стали законами России.

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