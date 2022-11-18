Эксклюзив 18 ноября 2022, 13:53 «Всегда высокие результаты». Андрей Воробьев поздравил флагманский лицей Подмосковья с юбилеем Андрей Воробьев поздравил физмат-лицей в Долгопрудном с юбилеем

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Физико-математическому лицею № 5 в Долгопрудном исполнилось 85 лет — педагогов и учеников поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сегодня эта школа — лидер региона по качеству образования. Она в течение девяти лет занимает верхние строчки рейтинга и вышла на первую с 2020 года.

Частично помещение 1937 года постройки. Легендарный лицей капитально отремонтировали по президентской программе к 1 сентября этого года. Здесь учатся около тысячи ребят.

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Это одна из флагманских школ Подмосковья. Она отвечает всем высоким образовательным стандартам.

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Всегда ваш лицей показывал высокие результаты. И мы в этом году закончили капитальный ремонт, чтобы школа получила очередное дыхание Андрей Воробьев.

Физико-математический лицей создан на базе одной из старейших школ в Долгопрудном, открытой 85 лет назад, — здесь углубленно изучают математику, физику, информатику.

«Президент много раз обращал внимание на то, что мы не можем допустить технологического отставания. А это значит, что все, кто дружит с точными науками, любознательный, очень нужны нашей стране, нашему Подмосковью», — подчеркнул губернатор.

В этом году отремонтировали старое здание 1937 года постройки — все четыре этажа. Здесь обновили кровлю, фасад, внутреннюю отделку, улучшили отопление, водо- и электроснабжение, мебель, оборудование.

Преобразился внутренний дворик школы, где заменили асфальт, парковку для велосипедов и самокатов. Сегодня продолжается благоустройство.

Пообщавшись с учениками и педагогами, Воробьев поблагодарил их за высокие показатели.

Очевидно, что задачи технологического развития и прогресса, конкуренции для каждой страны важны. Все вы, как ребята любознательные, это понимаете Андрей Воробьев.

Лицей в Долгопрудном оснащен мультимедийным оборудованием и интерактивными досками, здесь развита IT-инфраструктура.

Ежегодно выпускники школы поступают в ведущие вузы страны: МФТИ, МГУ, ВШЭ, МГТУ имени Баумана, другие технические вузы.

Сегодня в Московской области нет красной зоны в рейтинге по школам — это означает, что все показывают результаты выше среднего.