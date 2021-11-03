Андрей Воробьев поздравил академика Юрия Оганесяна с присуждением международной премии имени Менделеева

Научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Флерова Объединенного института ядерных исследований, академик РАН Юрий Оганесян стал лауреатом международной премии Юнеско имени Дмитрия Менделеева в области фундаментальных наук. Поздравительную телеграмму ученому направил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В своем поздравлении глава региона отметил вклад академика в научный прогресс и инновационное развитие Московской области.

«С вашим именем связаны прорывные открытия, которые расширили границы современных знаний, продвинули науку вперед. Ваш новаторский подход и неустанный поиск позволили приумножить то, что начал великий Менделеев, открыть новые элементы», — обратился к Юрию Оганесяну губернатор Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что заслуги академика мировое научное сообщество отметило в Год науки и технологий, который отмечают в России.

«Вы стали первым лауреатом новой престижной премии. Благодарю вас за сотрудничество и желаю новых успехов и всего самого доброго», — говорится в поздравительной телеграмме.

Академик РАН Юрий Оганесян долгое время работал в Институте ядерных исследований Дубны, где открыли 10 новых химических элементов. Во всем мире его называют «Мистер-элемент 118», потому что 118 элемент таблицы Менделеева назван в его честь — оганесон.