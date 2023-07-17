Подмосковье 17 июля 2023, 13:54 Андрей Воробьев посоветовал новому главе Раменского активно встречаться с жителями Губернатор Воробьев призвал нового главу Раменского активно общаться с жителями округа Пресс-служба губернатора Московской области

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Налаженный эффективный диалог с местным сообществом — залог успешного управления городским округом. Об этом губернатор Андрей Воробьев напомнил новому руководителю Раменского. В июле на пост временно исполняющего обязанности главы муниципалитета заступил Николай Ханин.

«Раменский округ — большой, важный, с предприятиями, с большой территорией. Я прошу вас, Николай Александрович, активно встречаться с жителями, с руководителями разных подразделений», — обратился к врио главы округа Андрей Воробьев.

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Он отметил, что Николай Ханин с 2021 года работал в Кашире. У него большой опыт управления территориями. Однако Раменский, как и все другие муниципалитеты, имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, подчеркнул Воробьев. Чтобы лучше и быстрее узнать обо всех нюансах, очень важно сразу налаживать коммуникацию с местным сообществом. Глава Подмосковья добавил, что этим летом он планирует посетить городской округ и проверить, как идет эта работа.