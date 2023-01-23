23 января 2023, 12:41
Андрей Воробьев поручил усилить безопасность в Котельниках
Губернатор Андрей Воробьев поручил усилить меры безопасности в Котельниках
Котельники — крупный округ Подмосковья, который примыкает к МКАД. Многие квартиры там сдаются в аренду, а в некоторых из них проживает более пяти человек. По просьбам жителей губернатор Андрей Воробьев поручил усилить безопасность в округе.
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Озабоченность безопасностью муниципалитета выразили жители Котельников во время визита губернатора. Многодетная мама сообщила, что часто в съемных квартирах проживает более 10 человек.
Все это требует особого подхода к безопасности. Каждый из нас беспокоится за детей, особенно когда они активно идут в школу, занимаются спортом, творчеством.
Андрей Воробьев
Муниципалитет подключен к системе видеонаблюдения «Безопасный регион». Кроме этого, со съемщиками квартир будут проводить встречи — по мнению губернатора, эта коммуникация должна быть абсолютно прозрачной. Мероприятия по безопасности уже запланировали на 2023 год.
Ранее губернатор рассказал о реконструкции пересадочного узла в Котельниках. Там откроют теплые павильоны для ожидания автобусов, а также сделают для них комфортную разворотную площадку.
Андрей Воробьев
Котельники
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