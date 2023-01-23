Подмосковье 23 января 2023, 13:24 Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание ветхим участкам теплосетей Андрей Воробьев заявил о важности особого внимания к ветхим участкам теплосетей Телеканал «360»

Читать 360tv в

Президентскую программу модернизации ЖКХ реализуют в Подмосковье. Чтобы снизить число коммунальных аварий, губернатор региона Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание ветхим участкам сетей.

«Утром правительство России также уделяло внимание вопросу президентской программы модернизации ЖКХ. Мы активно в ней участвуем. И там, где тонко, там, где ветхие сети, конечно, необходимо особое внимание», — сказал глава региона.

Реклама

Алгоритмы своевременного обнаружения сбоев и контроля за ходом работ в весенне-летний период продолжат обсуждать в Подмосковье.

Реклама

Ранее Андрей Воробьев рассказал о масштабной модернизации теплосетей в Химках. Жители округа жаловались на частые сбои и аварии.