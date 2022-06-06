Андрей Воробьев поручил разобраться с опасными заброшенными объектами

Правоохранительным органам следует обратить внимание на бесхозные стройки и заброшенные объекты в Подмосковье. Нужно устранить их, чтобы сделать жизнь людей максимально безопасной, заявил на совещании с руководящим составом правительства Московской области и главами округов губернатор Андрей Воробьев.

«Все заброшенные места нужно еще раз посмотреть по правоохранительной системе. Наша задача — максимально устранить их, чтобы на территориях городов вот этих заброшенных строек или бесхозных объектов, где есть практика каких-то сборов, не было», — сказал губернатор Московской области.

Он отметил, что эта проблема уже успешно решалась в Дубне и Одинцове, и работа должна вестись постоянно. Андрей Воробьев поручил главам округов вместе с правоохранительным блоком обсудить еще раз эту тему, и если есть жалобы жителей, уделить им дополнительное внимание — эти объекты должны перестать существовать.

«Меры могут быть самые разные. Я не буду их все называть. Но весь арсенал хороший, безопасность — самое главное», — сказал он.