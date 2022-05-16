Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей Подмосковья о сроках дорожного ремонта

В Московской области сформирована и уже реализуется программа ремонта дорог на 2022 год. В нее вошло 1259 дорог общей протяженностью 1480 километров. В первую очередь в программу включили 320 дорог, выбранных по итогам голосования на портале «Добродел». Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Пожалуйста, всех тех, кто голосовал по дорогам в прошлом году — 129 тысячам, — вы не поленитесь проинформировать или через рассылку, или включите глав. Если человек голосовал, он должен понимать, когда работа начнется и закончится. И весь этот план должен быть доведен до всех, кого это очень беспокоит. Это дороги домой, на работу, которыми человек пользуется каждый день», — подчеркнул глава Подмосковья Воробьев.

Гержик заверил, что мнение жителей в данном случае «всегда на первом месте». Он добавил, что в список ремонтируемых вошли 397 деревенских дорог, 271 дорога в городах, 183 дороги в социальных местах притяжения.

«Мы не забыли и дороги к МЦД, а также объекты, которые мы должны построить к значимым праздникам», — добавил министр.

Сроки и средства

На освоение программы уйдет 16,4 миллиарда рублей, из которых около 18% направят из федерального и столичного бюджетов. Все работы завершат к 15 октября.

Дороги региональной сети, а именно 229 дорог протяженностью 878 километров, планируется отремонтировать уже к 1 октября. На это направят 7,6 миллиарда рублей. Еще 7,2 миллиарда потратят на благоустройство 958 дорог муниципальной сети общей протяженностью 553 километра.

Также запланирован ремонт дорог в СНТ за счет средств Москвы (1,6 миллиарда рублей). В порядок приведут 72 дороги общей протяженностью 49 километров.

Новый плотный асфальт

К ремонту в 2022 году привлекли максимальное количество людей и техники. Число рабочих выросло на 14%, спецмашин — на 10%. При ремонте программы впервые по новому ГОСТу массово применяется асфальт, который изготавливается из более качественных материалов и является более плотным. Это позволяет увеличить срок службы асфальта: новое покрытие выдержит 20 тысяч циклов проезда колеса, в то время как старое — всего восемь тысяч. Новый асфальт появится на 118 дорогах протяженностью 263 километра.

Если старое покрытие выдерживает восемь тысяч проездов, то новое — более 20 тысяч циклов проезда колеса

Безопасность движения

Алексей Гержик отметил, что на отремонтированных дорогах всегда возрастает скорость движения. Чтобы сделать дороги безопаснее, устанавливаются новые светофоры, ограждения, знаки, наносятся разметки. В этом году такую работу запланировали на 57 аварийных дорогах и 516 потенциально опасных участках.

«Результаты дорожной работы к 2022 году привели к снижению смертности от ДТП на 9%. Мы видим снижение смертности в ДТП и на федеральных, и на региональных дорогах. И понимаем, что эту работу надо продолжать», — констатировал министр.

Ж/д переезды

Гержик отметил: иногда из-за того, что дорога отремонтирована, а железнодорожный проезд — нет, возникают пробки. В этом году в Подмосковье попытаются устранить максимум таких мест. В 2022 году в план ремонта железнодорожных переездов включили 150 объектов (или 40% переездов) в Московской области.

«Впервые мы совместили планы ремонта железнодорожных переездов с РЖД. С начала года у нас поступило 424 жалобы на состояние переездов, поэтому мы скорректировали сроки их ремонта», — пояснил Гержик.

Губернатор Андрей Воробьев призвал добросовестно выполнять все запланированные работы.

«Я обращаю внимание, что каждый должен добросовестно выполнять обязанности. Не знаю, насколько уникально сейчас прозвучала моя фраза. Мне кажется, это все должны понимать и разделять, поэтому из красных зон нужно выйти», — заметил глава Подмосковья.