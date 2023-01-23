Подмосковье 23 января 2023, 13:01 Андрей Воробьев поручил обновить лифт в госпитале для реабилитации бойцов СВО в Наро-Фоминске Андрей Воробьев заявил о замене лифта в госпитале Наро-Фоминска Телеканал «360»

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Боец СВО сообщил о неработающем лифте в госпитале Наро-Фоминска. По его словам, это доставляло большие неудобства тем, кто проходит там реабилитацию или лечение после полученных на фронте травм. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить проблему и оперативно обновить оборудование.

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На встрече с бойцами СВО в Звенигороде Андрей Воробьев пообещал помочь военнослужащим с лечением, документами и другими проблемами. Одной из такой задач стало обновление лифта, который сломался в госпитале Наро-Фоминска.

Бывает, к сожалению, и такое, но не должно этого быть в госпитале, где проходят лечение наши раненые ребята. В блоке ЖКХ сегодня доложат обо всем, что позволит обеспечить там перемены. Андрей Воробьев

Ранее губернатор сообщил о планах организовывать по три поездки в округа Подмосковья в неделю. На них он будет общаться с жителями и помогать им в решении проблем.