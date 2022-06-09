Андрей Воробьев поприветствовал учителей из ДНР, ЛНР и Херсона на форуме в Подмосковье

Активное сотрудничество в сфере образования с другими регионами страны, а также с Донецкой и Луганской народными республиками является одним из приоритетов Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме в Красногорске. Сегодня на него приехали в том числе и педагоги из Донбасса.

«Рад всех приветствовать. Знаю, что к нам домой приехали люди благородных профессий. Это люди, которые дают образование нашим детям. Для нас это очевидный приоритет, и наша задача, в том числе сегодня, — положить начало активному взаимодополняемому сотрудничеству в части образования», — сказал губернатор.

Он обратил внимание, что участниками форума стали не только учителя из ДНР и ЛНР, но и педагоги из Херсона.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы постараемся сделать наши взаимоотношения плодотворными. У каждого из вас — и преподавателей, и директоров — есть свой опыт, традиции, методики. И мы заинтересованы, чтобы образование было на высоте, потому что когда мы говорим о качестве жизни, в том числе в основе лежит образование», — подчеркнул глава Московской области.

На повестку форума вынесли приоритетные вопросы социальной политики в области культуры, образования и воспитания детей, поддержки эффективных педагогических и социальных практик. На базе Гимназии имени Е. В. Примакова пройдут мастер-классы, которые проведут лучшие директора школ Подмосковья.