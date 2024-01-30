Подмосковье 30 января 2024, 18:16 Андрей Воробьев: поликлинику в подмосковном ЖК «Пригород Лесное» достроят в 2024 году Константин Семенец

Читать 360tv в

Строительство поликлиники завершат в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе до конца 2024 года. Новое медицинское учреждение сможет принимать до тысячи пациентов в день, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он проверил ход работ, а также обсудил со строителями планы по вводу в эксплуатацию других объектов социнфраструктуры в жилом комплексе.

Воробьев подчеркнул, что новая поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам.

Реклама

«Мы сегодня на большой строящейся поликлинике на одну тысячу посещений в сутки (и взрослых, и детских), чтобы еще раз убедиться, что к концу года она будет сдана. Запрос на первичное звено огромный. Эта поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам», — указал Воробьев.

Губернатор также поставил задачу главному врачу Видновской больницы Бутаю Бутаеву проконтролировать набор врачей на работу, включая докторов общей практики и детских специалистов.

«Очень важно с ней справиться, поэтому необходимо работать сообща. Для врачей, которые покупают здесь квартиры, строительная компания создает специальные условия приобретения, и у нас для них действуют программы поддержки», — отметил губернатор.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

ЖК «Пригород Лесное» — самый крупный комплекс в Ленинском округе. В нем проживают порядка 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе их количество вырастет в три раза. Людям приходилось по 40 минут добираться до поликлиники на автобусе.

Новая поликлиника будет обслуживать 45 тысяч человек, в том числе 13 тысяч детей. Там установят все самое современное оборудование, а в детском блоке будут вести прием узкие специалисты, включая аллергологов и неврологов. Территорию благоустроят и озеленят, а также сделают на ней парковку.

На сегодняшний день готовность медучреждения составляет 62%. Строители ведут утепление фасада и монтаж внутренних систем. Полностью завершить работы планируют в конце года.

Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец

«Хочу поблагодарить строителей. Очень важно сдать все объекты в срок. Микрорайон большой. Понятно, что такое комплексное развитие территории требует от нас особого внимания», — добавил губернатор.

В IV квартале 2024 года на территории жилого комплекса начнет работать еще один детский сад, а в начале 2025 года — третья школа, рассчитанная на 1,1 тысячи учащихся. Кроме того, уже выдано разрешение на строительство шестого детского сада и четвертой школы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».