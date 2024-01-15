Подмосковье 15 января 2024, 17:34 Андрей Воробьев: подвалы и инженерные сети отремонтируют в домах Климовска после коммунальной аварии

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Дома, пострадавшие после масштабной коммунальной аварии в Климовске, капитально отремонтируют. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с жителями и рассказал, какие работы проведут.

«Мы запланировали большую программу капремонта в домах, пострадавших после аварии. Вместе с Валерием Николовым, директором Фонда капитального ремонта, обсудили детали. Начнем с подвалов», — отметил Андрей Воробьев.

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В программу капремонта определили 136 подвалов. Сначала каждый из них очистят от мусора и приведут в порядок. Работы начнутся уже 16 января.

«В апреле приступим к капремонту — проведем гидроизоляцию, забетонируем пол, сформируем приямки, чтобы отводить воду, установим насосы, отремонтируем коммуникации в подвале», — рассказал жителям Климовска губернатор.

Отремонтируют и входные группы — в список попал 591 объект. В порядок приведут козырьки, ступеньки, двери.

Когда отопительный сезон завершится, начнут менять внутренние инженерные системы. Работы планируется завершить к сентябрю.

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