Подмосковье 15 июня 2023, 16:37 Андрей Воробьев подписал на ПМЭФ соглашение об открытии центра обработки металлов в Подмосковье Фото Антона Чернова

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В 2026 году в Московской области откроется Единый центр обработки металлов. Соответствующее соглашение подписали губернатор Андрей Воробьев и представитель АО «Промышленный центр обработки металлов „Электроугли“» группы компаний «Металлсервис» Олег Тюрпенко на полях ПМЭФ-2023.

«Строительство центра обработки металлов в Подмосковье позволит перенести в Россию выпуск продукции так называемых высоких переделов, то есть прошедшую сложную, многоуровневую технологичную переработку. Например, листы с полированной, шлифованной или декоративной поверхностью, трубы, гнутые профили, метизы», — сообщил глава региона.

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Инвестор планирует приступить к строительству центра до конца этого года. Комплекс сможет изготавливать около 200 тысяч тонн продукции в год.

«Сейчас подбираем участок, который предоставим по нашей программе „Земля за 1 рубль“. Это большой и важный для нас инвестпроект с объемом вложений более четырех миллиардов рублей. Кроме того, до 350 жителей смогут получить работу рядом с домом», — добавил Воробьев.

Комплекс будет состоять из центров обработки рулонной стали, плоского проката и длинномерной продукции широкого спектра металлопродукции.

Промышленно-металлургический холдинг «Металлсервис» является одним из крупнейших поставщиков металлопродукции России. В прошлом году он произвел 3,2 миллиона тонн товара. Из них 850 тысяч тонн обработали в «Промышленном центре обработки металлов „Электроугли“» в Богородском округе.

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